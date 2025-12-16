Brasilien
Rio de Janeiro: Zehntausende gegen Strafverkürzung für Bolsonaro
Zehntausende Menschen versammelten sich am Sonntag in den wichtigsten Städten Brasiliens, um gegen einen Gesetzentwurf zu protestieren, der – falls er verabschiedet wird – die Haftzeit des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro massiv verkürzen würde. Bolsonaro verbüßt eine 27-jährige Haftstrafe wegen der Planung eines Staatsstreichs, nachdem er die Wahl 2022 gegen seinen Rivalen Luiz Inácio Lula da Silva verloren hatte. Der Gesetzentwurf könnte zur Verkürzung der Haftstrafe auf zwei Jahre und vier Monate führen. Demonstranten gingen in Rio de Janeiro, Brasília, Sao Paulo, Salvador und anderen Städten auf die Straße, um ihre Ablehnung des Gesetzentwurfs zu zeigen. Rund 19.000 Menschen versammelten sich am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro. In São Paulo gingen rund 13.700 Menschen auf die Straße.