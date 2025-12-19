Schachttyp-Gefängnisse schließen! Beendet Isolation und Einzelhaft

Im Kampf zwischen Unterdrückenden und Unterdrückten waren Gefängnisse stets Schauplätze großer Widerstände. Mit dem ehrenhaften Widerstand revolutionärer Gefangener wurden Gefängnisse zu Orten des ersten Aufbegehrens gegen das vom Staatsapparat über die Gesellschaft verbreitete Klima der Angst. Um die gesellschaftliche Opposition zu unterdrücken und zu vernichten, nutzt der türkische Staat die Gefängnisse weiterhin als ein Instrument der Zermürbung. Der faschistische türkische Staat, der politische Gefangene durch Dutzende Gefängnismassaker ermordet hat, intensiviert diese Angriffe durch verschiedene Gefängnistypen. Mit dem Massaker, das sich in der Türkei zwischen dem 19. und 22. Dezember 2000 ereignete, begann in den Gefängnissen eine neue Phase.



Nach den F-Typ-Gefängnissen, die im Kern darauf abzielten, geschaffene kollektive Werte zu zerstören, verschärfte der faschistische türkische Staat seine Angriffe weiter, indem er Gefängnisse unterschiedlicher Typen eröffnete. Zuletzt nahm er die sogenannten S-und Y-Typ-Gefängnisse in Betrieb, die als „Schachttyp“-Gefängnisse bezeichnet werden. Nach Angaben der dort inhaftierten revolutionären Gefangenen verbringen sie täglich 22,5 bis 23 Stunden allein oder zu dritt in Zellen und werden lediglich für eine bis eineinhalb Stunden in betonierte Bereiche eines anderen Abschnitts gebracht. Die Zellenfenster sind über den Gittern mit Metallplatten verschlossen, wodurch ein Luftaustausch nahezu unmöglich ist; zudem sind diese Zellen flächenmäßig äußerst klein gebaut. Die Zellen sind für Einzel- oder Dreipersonenbelegung konzipiert und werden rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, per Kamera überwacht. ...

Unterstützt den Widerstand gegen die Schachttyp-Gefängnisse! Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Hier gibt es die komplette Erklärung