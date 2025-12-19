Internationaler Hafenarbeitererfahrungsaustausch
Schöner Docker-Kalender zum Ausmalen für 2026
Die internationale Koordinierungsgruppe des Hafenarbeiterrfahrungsaustauschs hat einen schönen Wandkalender in A3 herausgegeben.
Er ist – nicht nur für Kinder – zum Ausmalen und kostet 10 Euro + Porto. Ab fünf Stück: portofrei.
Eine Kollegin hat ganz tolle Zeichnungen von Hafenarbeiterkämfen und ihren Kämpfen, ihrer Arbeit und ihrem Leben im letzten Jahr gemacht.
Bestellt gerne unter hafenarbeiter-international@web.de