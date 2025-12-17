Seeleute beschließen Fortsetzung ihres Streiks bis Freitagmorgen

Weiter heißt es in der Erklärung vom 16. Dezember:

"Nach den heutigen ergebnislosen Treffen mit Reedereien, den RO/RO-Schiffe Besitzern, wurde auf der außerordentlichen Streikversammlung der Mitglieder der PENE eine neue Verschärfung unseres Streiks bis Freitagmorgen um 06:00 Uhr am 19. Dezember 2025 beschlossen.

Reeder und Regierung haben sich gemeinsam für einen Konflikt mit den Seeleuten, ihren Forderungen und Rechten entschieden. Wir erklären, dass wir organisiert, vorbereitet und entschlossen sind, in unseren Forderungen keinen Schritt zurückzuweichen. Auf ihre Unnachgiebigkeit reagieren wir mit einer verstärkten Mobilisierung in unserer historischen Gewerkschaft, wir stärken die Einheit, die Organisation und die Kampfbereitschaft unserer Branche.

Die Pläne der Reeder und des Ministeriums für Schifffahrt, unseren Kampf zu spalten, Verwirrung und Orientierungslosigkeit zu säen und sogar die Besatzungen in die Spiele der Reeder-Konkurrenz hineinzuziehen, sind wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Kein hinterhältiger, schmutziger und erbärmlicher Versuch, unseren Kampf zu untergraben, wird Erfolg haben! Die Seeleute haben das Recht auf ihrer Seite und sie werden den Kampf bis zum Ende führen, um Gerechtigkeit zu erlangen.

Sie haben die Unterstützung der Arbeiter, der Jugendverbände und der gesamten kämpfenden Arbeiterbewegung. Und unser neuer Streik hat das Potenzial, eskaliert zu werden, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden.

Beginn am 17. Dezember um 06:00 Uhr bis zum 19.12.2025 um 06:00 Uhr.

Wir rufen die Seeleute, die Arbeiter und die Jugend auf, an der Kundgebung teilzunehmen, die am Mittwoch um 18:00 Uhr am RO/RO-Kai in Keratsini organisiert wird.

Die Verwaltung der P.E.N.E.N