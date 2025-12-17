Brasilien
Streik bei Petrobas Ölplattformen und Raffinerien
Der Streik der Arbeiter bei der brasilianischen staatlichen Ölgesellschaft Petrobras ging am Dienstag in den zweiten Tag. Er betrifft laut der Gewerkschaft FUP 24 Ölplattformen und acht Raffinerien. Bei diesem landesweite Streik geht um ein Defizit in der Pensionskasse des Unternehmens und um Lohnzahlungen. Nach Angaben der Gewerkschaft waren auch neun Transportunternehmen, drei Wärmekraftwerke, zwei Biodieselanlagen und fünf Onshore-Ölfelder betroffen. Petrobras bekräftigte in einer separaten Erklärung, dass die Mobilisierung bislang keine Auswirkungen auf die Produktion habe. „Das Unternehmen hat Notfallmaßnahmen ergriffen, um die Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten, und betont, dass die Versorgung des Marktes sichergestellt ist“, hieß es. Wer's glaubt!