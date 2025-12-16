Tobias Thylmann wird Einreise nach Georgien verweigert

Sehr geehrter Herr Kobakhidze und Herr Wadephul, im Namen der Internationalen Bergarbeiterkoordinierungsgruppe (ICG) wende ich mich heute an Sie:



Am 13. Dezember 2025 wurde ohne Angabe von Gründen Tobias Thylmann die Einreise nach Georgien versagt. Er ist Teilnehmer einer deutschen Delegation, die in Kutaisi dem Gerichtsprozess beiwohnen will (mehr dazu hier). Vier Bergleute wurden Ende April 2025 um 3 Uhr morgens von der Regionalpolizei im Zelt der streikenden Bergarbeiter festgenommen und ihr Prozess wurde immer wieder verschoben. Sie sind seitdem inhaftiert.



Wir protestieren entschieden gegen die Einreiseverweigerung für Tobias Thylmann durch die georgischen Behörden.



Die Bergarbeiter im Mangan-Bergbau sind seit November 2024 ausgesperrt. Es wurde ihnen versprochen, dass ab 1. März 2025 die Arbeit wieder aufgenommen wird. Diese und andere Versprechen sind mehrfach gebrochen worden. Seitdem streiken die Bergleute und ihre Familien mutig und gestützt auf die Bevölkerung in der Region, für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und der Lebensgrundlagen in der Region Chiatura sowie für eine Zukunft der Kinder. Seitdem wird eine Hetzkampagne vom Unternehmen und der ihr hörigen Presse gegenüber den streikenden Bergleuten durchgeführt.



Wir protestieren auch gegen diese Kriminalisierung und Verhaftung der kämpfenden Bergleute und ihrer Unterstützer.

Wir, die Internationale Bergarbeiterkoordinierung, fordern Polizei und Regierung in Georgien auf, die verhafteten Bergleute sofort freizulassen und die Repressionen gegen die kämpfenden Bergleute und ihre Unterstützer sofort einzustellen. Wir fordern auch die Anerkennung ihrer bürgerlich-demokratischen und gewerkschaftlichen Rechte. Wir fordern die sofortige Rücknahme des Einreiseverbots von Tobias Thylmann.

Hochachtungsvoll

