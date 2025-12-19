Treff International jetzt auch in Karlsruhe

Jeden Samstag gibt es nun ein Programm. Es wird gesungen, gespielt, gerätselt, aber auch Geburtstag gefeiert und studiert. Bei der Vorbereitung eines Liederabends zum Thema "Historische und neue Arbeiterlieder“ wurde so manche informative „Perle“ entdeckt. Wer kennt schon Joe Hill? Wer weiß, dass Woody Guthrie in einem Haus von Trump's Vater gewohnt hat, den er als Rassisten bezeichnet und in dem Lied „Old Man Trump“ öffentlich angeklagt hat?



Oder der schon vor über 80 Jahren folgende Zeilen über Palästina gesungen hat: „… There is Palestine in ruins and the Congo in chains…“ ¹ Wer kennt überhaupt Woody Guthrie, mit dessen Protestsongs wohl einige der Älteren groß geworden sind? Im Austausch über den ‚Kultur-Kanal‘ bestätigte sich auch wieder die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung. Ich freue mich auf noch viele interessante Abende im neuen Treff International.

Adresse:

Der Treff Internationale befindet sich in Karlsruhe-Mühlburg, Peter-und-Paul-Platz 6. Jeden Samstag ab 19 Uhr für Spiele, Gespräche etc. geöffnet. Und weitere Veranstaltungen nach Ankündigung