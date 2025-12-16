Wir danken Euch herzlich für Eure solidarischen Grüße anlässlich des 6. Kongresses der Palästinensischen Gemeinde Europas in Madrid. Eure Unterstützung für den gerechten Kampf unseres Volkes unterstreicht die Tiefe unserer Verbindung und macht deutlich, dass unser Widerstand Teil einer weltweiten Bewegung gegen Kolonialismus, Faschismus und Unterdrückung ist.



Wir schätzen Euer konsequentes Eintreten für die palästinensische Sache sehr – sowohl in Euren politischen Stellungnahmen als auch in den praktischen Initiativen zur Unterstützung unserer Menschen in Gaza und im Westjordanland. Die von Euch beschriebenen Projekte des Wiederaufbaus und die internationale Solidarität sind ein lebendiger Beweis dafür, dass unsere Zusammenarbeit nicht nur Bestand hat, sondern sich kontinuierlich weiterentwickelt.



Die Union der palästinensischen Gemeinden und Institutionen in Europa bekräftigt ihr Engagement, diese Kooperation zu vertiefen und auszubauen – sei es durch politische und mediale Koordination oder durch gemeinsame Jugend- und Basisinitiativen, die unsere Kämpfe miteinander verbinden. Der Aufbau stabiler Brücken zwischen palästinensischen, arabischen und europäischen progressiven Kräften ist für uns ein entscheidender Schritt, um die internationale Solidaritätsbewegung zu stärken und die Stimme Palästinas überall hörbar zu machen.



Gemeinsam werden wir den Weg fortsetzen, bis die Ziele unseres Volkes – Freiheit, Rückkehr und Unabhängigkeit – erreicht sind. Wir sind überzeugt, dass die Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit ein wichtiger Beitrag dazu ist, die Einheit der revolutionären Kräfte weltweit zu festigen.

Es lebe die internationale Freundschaft, es lebe die Solidarität mit Palästina – Sieg dem gerechten Kampf unseres Volkes!