Uraufführung der „Maßnahme“ von Bertolt Brecht

Die Pläne der slowakischen Regierung von Ministerpräsident Robert Fico, die Whistleblower-Schutzbehörde abzuschaffen, stoßen auf deutlichen Widerstand. Am Dienstag fanden Protestkundgebungen in zehn Städten statt, darunter auch in der Hauptstadt Bratislava, wo die Demonstranten auf dem Freiheitsplatz eine Botschaft für Fico hatten: „Tritt zurück, tritt zurück.“ Auf einem Banner in der Menge stand: „Ficos Regierung hilft der Mafia.“ Michal Šimečka, der Vorsitzende der oppositionellen Partei Progressive Slowakei, die die Kundgebung organisiert hatte, sagte vor der Menge: „Die Slowakei ist das einzige Land, in dem die Regierung Gesetze verabschiedet, um Kriminellen und der Mafia das Leben zu erleichtern.“ „Schande, Schande“, skandierten die Menschen.