WDR5-Zeitzeichen

Uraufführung der „Maßnahme“ von Bertolt Brecht

Der Radiosender WDR5 widmete die Ausgabe seines Geschichts-Podcasts Zeitzeichen am 13. Dezember  der Uraufführung der „Maßnahme“ von Bertolt Brecht. Eine ausgesprochen sachliche Sendung, ohne antikommunistische Verirrungen. 


Sie kann hier angehört werden