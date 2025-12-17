Litauen
Vilnius: Anhaltende Proteste gegen Beschneidung der Medienfreiheit
Rund ein Jahr nach dem Eintritt der ultrarechten Partei Nemuno aušra (auf deutsch etwa "Morgendämmerung der Memel") in die Regierung in Litauen kommt es zu breitem Protest gegen ein Gesetz, mit dem die Generaldirektorin des Senders LRT schneller abberufen werden könnte. Den Protest haben Journalisten des öffentlich-rechtlichen Senders LRT organisiert. Am Dienstag protestierten wieder tausende Menschen vor dem Parlament, das am Mittwoch abstimmen soll. Vergangene Woche schon gingen rund 40.000 Menschen dagegen auf die Straßen. Es ist eine beachtliche Zahl für ein Land mit gerade einmal rund drei Millionen Einwohnern. Viele Teilnehmer hielten Schilder mit Botschaften wie "Hände weg von der Meinungsfreiheit" hoch.