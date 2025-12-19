Schweiz
Waadt: Streik der Staatsangestellten zeigt ersten Erfolg
Seit einigen Wochen streiken die Staatsangestellten im Schweizer Kanton Waadt gegen den Haushaltsentwurf der Kantonsregierung, der massive Kürzungen vorsieht. Besonders die Kürzung der Gehälter im öffentlichen Dienst um 0,7 Prozent stieß auf massive Ablehnung. Zu spüren war der Streik vor allem in den Schulen. Am 9. Dezember waren 20.000 Menschen in Lausanne auf der Straße, um gegen den Haushaltsplan zu protestieren. Am 12. Dezember verkündete die Kantonsregierung, dass sie die Lohnkürzung zurücknimmt. Trotzdem gingen am Montag, den 15. Dezember erneut Tausende gegen den Haushaltsentwurf auf die Straße, laut Polizei waren es 5.000, laut Gewerkschaft 20.000.