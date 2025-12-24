1500 Euro bei Gaza-Aktion auf dem Essener Weihnachtsmarkt gesammelt

Als Ziel setzten wir uns mutig 1500 Euro.

Dieser Stand fand nun am 20. Dezember statt. Von 15 bis 19.30 Uhr sprachen wir Menschen in der Essener Fußgängerzone an. Es wurde ein Infostand gemacht mit Informationen über das Projekt „Gaza soll leben", man konnte sich mit Keksen, Kuchen, Tee und Kaffee stärken gegen eine kleine Spende. Es gab die ganze Zeit Musik aus Palästina oder Redebeiträge. So konnten wir viele Menschen überzeugen. Viele bedankten sich und einige trugen sich in die Mitmachliste ein.

Am Abend zählten die Rebellen das Geld: fast 1400 Euro! Wir legten noch zusammen, um den Betrag rund zu machen und das Ziel von 1500€ zu erreichen. Das zeigt eindrücklich, welche Kraft es hat, wenn man sich auf die Massen stützt! Voller Stolz und Freude geht es an die weitere Arbeit.