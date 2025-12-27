Afrika-Koordinatorinnen über die Teilnahme am Theoretischen Seminar der Weltfrauen

Weitere afrikanische Teilnehmerinnen kamen aus Südafrika, Kamerun, Botswana und Namibia. Sie vertreten eine Massenbewegung der Landarbeiterinnen in Namibia, women against rape in Botswana, Arbeiterinnen in Südafrika und Vertreterinnen und Vertreter der Bergarbeiter. Afaco vom Kongo ist eine selbstorganisierte Bewegung unter Frauen im Land; Clef / Togo eine NGO, die Umweltprobleme und ihre Auswirkungen auf Frauen behandelt.

Eingehende Diskussionen und eine Atmosphäre der Verbundenheit

Dieses Seminar, an dem Delegationen aus allen Kontinenten teilnahmen, bot einen außergewöhnlichen Raum für Austausch, Analyse und internationale Solidarität rund um die Themen der Emanzipation der Frauen und des Kampfes gegen Imperialismus, Kapitalismus, Faschismus und derzeitige Kriege.

Der erste Tag des Seminars begann in einer herzlichen Atmosphäre, geprägt vom Wiedersehen und Kennenlernen der Delegierten aus Afrika, Asien, Europa, Südamerika und anderen Regionen der Welt. Der informelle Austausch zeugte von der Verbundenheit zwischen den Teilnehmerinnen und ihrem gemeinsamen Engagement für den Kampf um die Emanzipation der Frauen. Bei der Eröffnungszeremonie wurden die Kontinentalkoordinatorinnen sowie die nationale Koordinatorin aus Nepal geehrt. Die Genossin Durga, nationale Koordinatorin aus Nepal, hielt die Rede zur offiziellen Eröffnung der Arbeit, gefolgt von einer Rede der Genossin Nathalie im Namen aller Kontinentalkoordinatorinnen, in der sie an die theoretischen und politischen Ziele des Seminars erinnerte. Anschließend wurde der kämpfenden Frauen, der Aktivistinnen und Opfern kapitalistischer und imperialistischer Unterdrückungssysteme mit einer Kerzenzeremonie und einer nepalesischen Kunstperformance gedacht.

Erfahrungen im Kampf gegen den Imperialismus

Im ersten Teil der Veranstaltung wurden dann die Erfahrungen des Kampfes und die Realitäten des Imperialismus in verschiedenen Kontexten thematisiert. Die Teilnehmerinnen beleuchteten universelle Probleme wie die Auswirkungen des Klimawandels, geschlechtsspezifische und sexuelle Gewalt, das Fortbestehen des Patriarchats, wirtschaftliche Ausbeutung sowie die Prekarisierung von Rechten und den eingeschränkten Zugang zu Autonomie. Trotz der Vielfalt der Kontexte zeigten die Beiträge, dass die Mechanismen der Unterdrückung auf ähnlichen Strukturen beruhen. Die zur Verfügung stehende Zeit reichte jedoch nicht aus, um operative Strategien zu entwickeln.

Der Tag endete mit einer bewegenden Hommage an Gaza, geprägt von Gesängen, Tänzen und Solidaritätsbekundungen gegenüber den unterdrückten Bevölkerungen. Dieser Moment der Zusammenkunft ermöglichte es den Delegierten, eine Zeit intensiver Verbundenheit zu teilen und gemeinsam ihr Engagement gegen Ungerechtigkeiten und Gewalt in verschiedenen Zusammenhängen weltweit zum Ausdruck zu bringen.

Wege zur Befreiung der Frauen von Ausbeutung und Unterdrückung

Der zweite Tag des Seminars war eingehenden Diskussionen zu den theoretischen Blöcken 2 und 3 gewidmet, die sich mit den Zusammenhängen zwischen Frauenrevolution, sozialistischer Revolution und zunehmenden internationalen Konflikten befassten. Zunächst wurden Wege zur Befreiung der Frauen von Ausbeutung und Unterdrückung untersucht, wobei die zentrale Rolle des revolutionären Feminismus im Gegensatz zum bürgerlichen oder institutionellen Feminismus hervorgehoben wurde. Die Teilnehmerinnen erinnerten daran, dass die Verbesserung der Situation der Frauen direkt zur Verbesserung der Gesellschaften insgesamt beiträgt, da Frauen eine grundlegende Rolle in den sozialen, wirtschaftlichen und gemeinschaftlichen Dynamiken spielen.

Der Beitrag der Genossin aus der Demokratischen Republik Kongo war ein Höhepunkt dieses Tages und unterstrich die Notwendigkeit einer kontextbezogenen internationalen Solidarität, die den Prioritäten und Realitäten jedes einzelnen Landes Rechnung trägt. Die Diskussionen konzentrierten sich anschließend auf die Themen des Blocks 3 und beleuchteten den Aufstieg des Faschismus, die zunehmenden Risiken bewaffneter Konflikte und die verheerenden Auswirkungen von Kriegen auf die Rechte der Frauen. Mehrere Erfahrungsberichte, insbesondere zur Situation in Russland, zeigten den Rückgang des Rechtsschutzes und die Zunahme häuslicher Gewalt in Kriegszeiten auf. Die Teilnehmerinnen betonten die Bedeutung einer strukturierten internationalen feministischen Mobilisierung, um der militaristischen Logik entgegenzuwirken und die Risiken eines Weltkrieges zu verhindern.

Der Tag endete mit einem Kulturabend, der den Reichtum der Traditionen und die Kreativität der Delegationen hervorhob. Auf die nepalesischen Darbietungen folgten künstlerische Darbietungen aus verschiedenen Ländern, darunter eine afrikanische Inszenierung, die sich mit den Konflikten in der DR Kongo, im Sudan und in der Westsahara befasste. Diese Inszenierung erinnerte daran, wie wichtig es ist, die afrikanischen Krisen sichtbar zu machen, die in internationalen Debatten oft an den Rand gedrängt werden. Dieser kulturelle Moment stärkte den Geist des Zusammenhalts, des Widerstands und der Solidarität, der die Teilnehmerinnen seit Beginn des Seminars beseelt.

Dritter und letzter Tag

Im Aktuellen Rote-Fahne-Magazin wird vielfältig über das 2. Theoretische Seminar der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen berichtet. Auf Seite 10 ein Interview mit den beiden Kontinentalkoordinatorinnen für Afrika. Auf Seite 30f eine Bildreportage. Auf Seite 32f Auszüge aus dem Impulsreferat der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner mit dem Titel "Die Befreiung der Frau im Sozialismus auf der Grundlage der proletarischen Denkweise". Auf Seite 35 "Dieses Seminar erweitert den Horizont" - Stimmen, Eindrücke, Statements von Teilnehmerinnen.