Der Al-Awda-Medizinkomplex in Al-Nuseirat kann weiterarbeiten!

Die Al-Awda-Health and Community-Association hatte selbst in einer Presseerklärung am 24. Dezember mitgeteilt, dass ihre Gesundheitsdienste für die Menschen in Gaza akut gefährdet sind. In der Pressemitteilung hieß es: "Seit dem 7. Oktober 2023, also seit mehr als 26 Monaten, arbeitet die Al-Awda Health and Community Association im Rahmen einer Krisenmanagementmethode, um Diesel und Kraftstoff zu verwalten, da diese für den Betrieb der Einrichtungen der Vereinigung unerlässlich sind. Sie hat in den letzten Monaten alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den Verbrauch von Diesel und Kraftstoff auf ein möglichst niedriges Niveau zu rationalisieren, um mit den knappen Mengen auszukommen und die Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten.

Die verbleibenden Diesel- und Kraftstoffreserven in allen Einrichtungen von Al-Awda sind fast aufgebraucht, wobei die derzeitigen Vorräte in allen Einrichtungen der Al-Awda Association 800 Liter nicht überschreiten, während der tägliche Grundbedarf auf 2.600 Liter geschätzt wird. Dies bedeutet, dass alle primären Gesundheitsdienste, Gemeindeschutzdienste und Verwaltungsaufgaben der Al-Awda-Vereinigung ausgesetzt und vollständig lahmgelegt werden. Die größte Katastrophe ist, dass der Al-Awda-Medizinkomplex in Al-Nuseirat morgen, Donnerstag, 25. Dezember 2025, um die Mittagszeit vollständig seinen Betrieb einstellen wird. Das bedeutet, dass die Gesundheits- und medizinischen Dienstleistungen des Al-Awda Medical Complex nicht mehr für 3.000 Patienten pro Tag erbracht werden können und geplante Operationen und Geburtshilfeleistungen ausgesetzt werden."

Am heutigen Samstag die frohe Nachricht: "Sehr geehrtes Publikum, aufgrund der Ankunft einer begrenzten Menge an Treibstoff durch die Weltgesundheitsorganisation gibt der Al-Awda Medical Complex – Al-Nuseirat die Rückkehr zum normalen Betrieb bekannt. Wir werden weiterhin unserem Volk dienen!"

Herzlichen Glückwunsch und unsere Hochachtung für die unermüdliche Al-Awda-Belegschaft! Aber es geht natürlich aus den Mitteilungen hervor, wie fragil dieser Zustand ist. Die Treibstoffzufuhr wird durch Israel beschnitten, das gehört zu den Verstößen gegen die Waffenruhe.