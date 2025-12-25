Die Angst von Stefan Brandner vor dem Sozialismus

Wer meint, die AfD hätte eine grundlegende Kritik an den bestehenden kapitalistischen Verhältnissen, der höre zu, wie sich AfD-Politiker immer häufiger gegen den Sozialismus wenden.

Stefan Brandner, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Gera-Greiz-Altenburger Land und stellvertretender Bundessprecher der AfD, sagte anlässlich des 64. Jahrestags des Mauerbaus im August: „Die AfD lehnt jede Form des Sozialismus, egal ob rot, braun oder grün, entschieden ab und warnt vor jedem Aufflammen sozialistischer Ideen.“

Der Antikommunismus ist der Kern des modernen Faschismus! Und wer gegen Kommunismus und Sozialismus ist, ist für den Kapitalismus. Warum sonst unterstützt Elon Musk als einer der reichsten Männer der Welt die AfD? Warum sonst lobt Alice Weidel Donald Trump für seine Bezeichnung der Antifa als „Terrororganisation“? Die USA unter Trump als Alternative zu Friedrich Merz? Nein, danke!

Sozialismus bedeutet das Ende der Ausbeutung und Unterdrückung. Wenn sich die Hitler-Faschisten „Nationalsozialisten“ nannten, so war das reine Demagogie. Faschismus ist kein „brauner Sozialismus“. Faschismus ist die brutalste Form der kapitalistischen Herrschaft.

Der echte Sozialismus – dafür steht die MLPD. In der DDR gab es zunächst einen hoffnungsvollen Übergang von einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung zum Beginn eines erstmaligen Aufbaus einer sozialistischen Ordnung auf deutschem Boden. Dieser wurde jedoch später verraten – wovon der Mauerbau ein Bestandteil war. Gegen die Flüchtlingsströme Richtung Westen wusste sich Walter Ulbricht nicht anders zu helfen, als die Grenze dichtzumachen.

Statt die Menschen zu überzeugen, für den Sozialismus selbstlos zu arbeiten, wurden sie eingesperrt. Zwang statt Überzeugung – das war typisch für diese Bürokraten, die längst den Weg des Sozialismus verlassen hatten und stattdessen einen bürokratischen Kapitalismus neuen Typs errichtet hatten.

Die AfD nutzt den Unmut über diese Bürokraten aus und hetzt generell gegen den Sozialismus. Die MLPD hat aus aus den Fehlern der DDR Schlussfolgerungen gezogen, z. B. durchschnittlicher Arbeiterlohn, Rechenschaftspflicht und Abwählbarkeit aller Funktionäre. Genau davor haben Brandner, Weidel und Chrupalla große Angst!