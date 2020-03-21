Ein Prozess, der höchste Beachtung verdient

Die MLPD lehnt Terrorismus als Methode des Befreiungskampfs ab, aber sie lehnt gleichermaßen ab, dass jede Befreiungsbewegung mit Terrorismus gleichgesetzt wird. Wird doch mit dem Terrorismus-Vorwurf Tür und Tor geöffnet, jegliche Solidarität mit dem palästinensischen Volk wie aktuell dem Kampf gegen den Völkermord in Gaza zu kriminalisieren. Der Richter brachte es fertig, das antikommunistische Vorgehen des „Verfassungsschutzes“ zu rechtfertigen: Als führende Funktionäre der MLPD dürften sie sich ja nicht wundern, dass dieser bei ihnen genauer „hinschaut“. Schließlich wollten sie doch allen Ernstes „die Gesellschaft verändern“. Es ging also nicht um die Aufklärung konkreter Vergehen, sondern nur um die Gesinnung. Als ob es normal ist, dass man mit einer sozialistischen Gesinnung keinen Anspruch mehr auf bürgerlich-demokratische Rechte und Freiheiten hat und als „Vogelfreier“ gilt. Das wurde von Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel entschieden und polemisch zurückgewiesen. Es ist Ausdruck der weltweiten faschistischen Tendenz, alle Gegner von reaktionären oder faschistischen Regierungen sowie Antifaschisten zu Terroristen zu erklären, um rücksichtslos dagegen vorzugehen. Umso wichtiger ist, die undemokratische Unterdrückung der Solidarität mit gerechten Befreiungskämpfen sowie von sozialistischen Positionen nicht hinzunehmen.