Hallo, es ist in dem Zusammenhang bedeutsam, dass es sich um einen syrischen Einwanderer und Muslim handelt, der vielen jüdischen Menschen das Leben rettete. Sein Sohn lasse sich von "Menschlichkeit"leiten, sagt sein Vater. Die faschistische Denkweise ist – egal ob von Mördern des Islamischen Staats oder Faschisten wie Höcke von der AfD – immer menschenverachtend.



Er habe aus „reinem Gewissen und Menschlichkeit“ gehandelt, sagte sein Vater der BBC News Arabic. Sein Sohn sei zufällig in der Nähe gewesen, um mit einem Freund Kaffee zu trinken. Als er die Szenerie sah, habe er beschlossen zu handeln. Ahmed unterscheide nicht zwischen verschiedenen Nationalitäten, so die Eltern bei ABC News. Ein Onkel in Syrien äußerte sich bei der BBC: „Er macht uns alle stolz, unser Dorf, Syrien, alle Muslime und die ganze Welt“, sagte Mohammed Ahmed al Ahmed.