Faschistische Weihnachtsbotschaft Trumps - US-Militär fliegt Angriffe auf Nigeria

In den USA wird Weihnachten traditionell am 25. Dezember gefeiert. Trump äußerte sich aggressiv dazu: "Frohe Weihnachten an alle, einschließlich der toten Terroristen, von denen es noch viel mehr geben wird, wenn sie weiterhin Christen abschlachten". Schon vor Wochen drohte Trump dem afrikanischen Land Nigeria mit einem Militärschlag. Als Begründung nennt der US-Faschist, dort töteten islamische Faschisten Christen.

Nigeria wird in immer mehr Teilen des Landes von verschiedenen konkurrierenden faschistischen Terrorgruppen „regiert“. Im Nordosten von Nigeria gibt es immer wieder Anschläge des IS-Ablegers „Islamischer Staat der Provinz Westafrika!“ sowie von Boko Haram. Ersterer ist eine Abspaltung von Boko Haram. Im Januar 2025 wurden mehr als 40 Bauern getötet, weil sie im Gebiet des IS lebten und versuchten, Ackerbau zu betreiben und nur die Zustimmung der Boko Haram einholten und nicht des IS Westafrika.

Seit 2009 sind mehr als 40 000 Menschen von islamistischen Faschisten getötet worden. Bewaffnete Angreifer hatten in Nigeria zuletzt mindestens 303 Schulkinder und zwölf Lehrkräfte aus einer katholische Schule entführt. Immer noch werden 150 Kinder und Lehrer vermisst. Zuletzt wurden 28 muslimische Nigerianer entführt. Bei einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Moschee sind am Mittwoch, dem 24. Dezember, mindestens fünf Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden.

Es ist eine Lüge, wenn Trump behauptet, dass sich diese faschistischen Truppen vorrangig gegen Christen richten würden. Das ist Bestandteil seiner umfassenden Faschisierung der bürgerlichen Ideologie. Er instrumentalisiert damit die christliche Religion faschistoid für seine faschistische, aggressiv-imperialistisch-koloniale Außenpolitik. Es ist für Trump ein Vorwand die US-Bevölkerung für einen weiteren Militärschlag zu gewinnen. Was klar ist, dass diese faschistischen Truppen nicht mit faschistischer US - Politik bekämpft werden können!

Der Ausstieg der USA aus WHO oder USAID trieb die Verelendung breiterer Massen in Nigeria voran. Damit stellte Trump ein Programm zur Hilfe mangelernährter Kinder ein. Tausende Kinder im Norden Nigerias sind davon betroffen, weil sie akut unterernährt sind. Die nigerianische Regierung erhob damals den Vorwurf, dass die USA die Terrorgruppe Boko Haram mit dem Abzug der USAID unterstützen würde.

Was sind die Hintergründe für Trumps militärische und politische Ambitionen in Nigeria?

Trump verkündet, dass der Militärschlag auf ‚Ersuchen‘ der nigerianischen Regierung erfolgte. Trump setze die nigerianische Bola Tinubu-Regierung in den letzten Monaten massiv unter Druck. Grassierende Armut und Zerrüttung bilden die Grundlage für solche faschistischen Truppen. Immer wieder gab es Meldungen, dass Trump Nigerianern die Einreise in die USA verweigerte. 2023 gab es eine Spritkrise mit langen Schlangen vor den Tankstellen, obwohl Nigeria der größte Öl- und Gasproduzent in Afrika ist und produziert etwa 2,5 Millionen Fässer Öl produziert. Zwei Drittel der Bevölkerung leben in extremer Armut. Nigeria hat in Afrika nach Algerien, Marokko und Ägypten die viertgrößten Militärausgaben mit 4645,9 Millionen USD 2022.

Strategische Allianz mit China

Nigeria hat im Juli 25 ein umfangreiches Investitionsprogramm mit China abgeschlossen: über 20 Milliarden US-Dollar und am 17. April 2025 ging es eine militärische Partnerschaft mit China ein. Das bedeutete eine umfassende strategischen Allianz gegen, die sich Trump nun richtet.

Mit diesem Militärschlag bringt Trump zu Recht nicht nur viele Christen auf der ganzen Welt gegen sich auf!