Wiederaufforstungszertifikate – krimineller grün-schmutziger Schwindel

… es ist ein schmutziger und kriminell betriebener grüner Etikettenschwindel! Sogar ein Beitrag zur rasanten Verschärfung der globalen Klima- und Umweltkatastrophe. Und für die winkenden Gewinne wird von den daran beteiligten Politikern, Regierungen und Monopolen auch vor brutaler Landvertreibung und gar Mord nicht halt gemacht.

Die SWR-Dokumentation „Verschollen – Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz“ zeigt, wie eine kleine Gemeinde im Nordosten Brasiliens gegen Baumaschinen und Konzernen kämpft, die den Wald rund um ihre Siedlung zerstören. Die vollmundigen Versprechen von Regierungen, Konzerne und Weltbank „Klimasünden sollen durch die Anpflanzung von riesigen Baumplantagen ausgeglichen werden“, sind für sie blanker und lebenzerstörender Hohn.

Zum „Kompensieren“ oder „Ausgleichen“ ihres CO 2 -Ausstoßes können Firmen Wiederaufforstungszertifikate kaufen. Dafür werden, wie in Brasilien, ganze Regenwald-Ökosysteme gerodet und zerstört und werden danach gigantische Flächen mit Monokultur-Plantagen neu bepflanzt. Und es geht noch viel, viel weiter … bis dahin, dass am Ende damit auch das Etikett „grüner Stahl“ erstunken und erlogen wird, mit dem die Autokonzerne in der EU künftig das Verbrenner-Aus noch weiter umgehen können. Mehr soll hier aber nicht verraten werden.

Dieses zerstörerische „Vorzeigeprojekt“ wird mit der Dokumentation kritisch und investigativ hinterfragt und klar aufgezeigt, welche drastischen lebenszerstörenden Auswirkungen es auf Klima, Natur und Menschen hat. Dazu begleitet das Filmteam Wissenschaftlerinnen und Forscher in die schon jetzt betroffenen Regionen Brasiliens. Sie untersuchen, was dort fernab der Öffentlichkeit vor sich geht. Eine gefährliche und spannende Spurensuche durch die ursprüngliche Waldregion Cerrado.

Die Rechercheergebnisse waren so dramatisch, dass sie auch gleich den Stoff für den sehr sehenswerten und spannenden Fernsehfilm "Verschollen" lieferten.

Die Dokumentation „Verschollen – Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz“ und der Film „Verschollen“ sind hier, in der ARD-Mediathek abrufbar. Es empfiehlt sich für die Spannung, erst den Film und dann die Dokumentation zu sehen.