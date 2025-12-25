Hände weg von Grönland

Jeff Landry ist faschistischer Gouverneur von Louisiana und treuer Verbündeter von US-Präsident Trump. Außerdem ist er Abtreibungsgegner und kämpfte als Anwalt für die Ölbohrkonzerne gegen die umweltrechtlichen Auflagen der Biden-Regierung.

Nach der Bekanntmachung vom Sondergesandten unterstrich Donald Trump nun: „Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. (…) Wir müssen es haben.“ Auf der Pressekonferenz in Florida beschrieb er, dass entlang der Küsten von Grönland sich überall russische und chinesische Schiffe tummeln würden. Damit spitzt er die Auseinandersetzung rund um Grönland weiter zu. Ihm ginge es nicht um die Mineralien oder Öl in Grönland. Er betonte scheinheilig, die USA besitzen genug eigene Vorkommen. (siehe auch: US-Aggression in der Karibik auf neuer Stufe)

Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen und der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen veröffentlichten eine gemeinsame Presseerklärung, in der es hieß: „Man kann nicht einfach ein anderes Land annektieren. (…) Grönland gehört den Grönländern“. Weiter verlautbarten die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa auf X, dass „die territoriale Integrität und Souveränität“ grundlegende Prinzipien des Völkerrechts sind. Dies gilt „nicht nur für die Europäische Union, sondern für alle Nationen weltweit von wesentlicher Bedeutung.“

Damit weichen sie einer offenen Konfrontation mit den USA aus. Grönland ist sechsmal so groß wie Deutschland und es leben etwas 57.000 Menschen dort. Grönland ist ferner durch Dänemark ein Teil der NATO, aber nicht der EU.

Durch die Erderwärmung treten immer mehr kostbare Rohstoff- und Ölvorkommen zu Tage, die Grönland besitzt. Die Grönländer versuchen, diese Vorkommen selber zu fördern um von Dänemark unabhängiger zu werden. Die Bevölkerung von Grönland ist durch die monatelang anschwellende Auseinandersetzung nervös in Bezug auf ihre Zukunft. Sie sind getrieben von der Unsicherheit und Sorge über die befürchtete Annexion durch Trump. Gleichzeitig sind die Einwohner von Grönland empört und sauer über die Besitzansprüche von Trump und fühlen sich als Spielball im imperialistischen Konkurrenzkampf zwischen USA, China und Russland.

Grönland ist das Tor zur Arktis, was Handelswege und die Schifffahrtsrouten durch den arktischen Raum betrifft. Den Einfluss darauf will sich der US-Imperialismus sichern - und behauptet einfach, es ginge um die "nationale Sicherheit" der USA. Grönland gehört staatlich zu Dänemark und nicht zu den USA. Es ist eine neue Nummer der imperialistischen und faschistischen Außenpolitik von Trump, einfach einem NATO-Partner einen Teil seines Staatsgebiets wegzunehmen. Das Ansinnen verschärft die Krise der NATO. Was beansprucht er als nächstes? Die Normandie und die Bretagne?

Durch Trumps Annexionsdrohungen entsteht ein weiterer Brandherd in der Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs. Schon Anfang des Jahres kündigte Trump seine Interessen an Grönland. Dänemark und die EU rüsten ihrerseits auf mit der Begründungf, eine „arktische Sicherheitszone“ aufzubauen.

Wir sagen Hände weg von Grönland und stoppt die Annexion von Grönland! Stoppt die militärische Hochrüstung. Stoppt die Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs! Es lebe das Selbstbestimmungsrecht der Völker!