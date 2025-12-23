Hartnäckige Palästina-Demonstration in Düsseldorf

Es waren weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als in den letzten Wochen, weil der von Netanjahu ständig durchbrochene Waffenstillstand auch für Verunsicherung sorgt. Moderiert vom Vorsitzenden der deutsch-palästinensischen Vereinigung war die Demonstration trotzdem lebendig und kämpferisch. Für die MLPD Düsseldorf sprach Anna Bartholomé bei der Auftaktkundgebung. Sie betonte, dass nur unter dem Druck des Widerstandswillens der palästinensischen Bevölkerung und der riesigen weltweiten Solidaritätsbewegung Netanjahu und seine Kumpane in Washington und Berlin überhaupt zum Innehalten in dem völkermordenden Gaza-Krieg gezwungen wurden. Das darf nicht „befriedet“ werden, sondern braucht nachhaltig organisierte Formen.

Sie berichtete, dass dafür zwei Wochen zuvor eine neue, breite Organisation „Palästina muss leben“ unter dem Dach der seit langem bewährten Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International gegründet wurde. Als praktisches Feld sammelt sie Spenden und bereitet den Einsatz von Brigadistinnen und Brigatisten für den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses und seiner Gesundheitsstützpunkte in Gaza vor.

Das stieß auf große Aufmerksamkeit und so konnte die Einladung für das nächste Treffen der Regionalgruppe der neuen Organisation entsprechend breit verteilt werden. Das Treffen der Regionalgruppe findet am Montag, dem 5. Januar 2026 um 18.45 Uhr auf dem Oberbilker Markt in Düsseldorf statt, direkt im Anschluss an die dort regelmäßig durchgeführte Montagsdemonstration.