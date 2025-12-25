Heilbronner Online-Zeitung "meine.stimme" berichtet über Gründung von "Palästina muss leben"

Vertreter von 19 Solidaritäts-Initiativen aus dem ganzen Bundesgebiet haben am 14.12.25 eine überparteiliche Hilfsorganisation für Palästina gegründet. Sie wählten den Namen „Palästina muss leben“. Sie arbeitet unter dem Dach der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI). Die gemeinsame praktische Hilfe bezieht sich auf das Al Awda-Gesundheitszentrum und den Wiederaufbau der gesundheitlichen Versorgung nach dem Waffenstillstand in Gaza.

An der Gründung haben Vertreter verschiedener Verbände und Parteien, Migrantenvereine und örtliche Palästina-Komitees teilgenommen. Unter ihnen waren zwei Aktivistinnen der MLPD Heilbronn, die in einer Info-Veranstaltung nach ihrer Rückkehr berichteten: „Gaza ist seit dem Waffenstillstand nicht mehr im Brennpunkt der Medien. Aber wir dürfen es nicht vergessen! Im Gazastreifen ist die komplette Infrastruktur zerstört. Es geht für 2 Millionen Menschen, mehrheitlich Kinder und Jugendliche, um das Überleben. Solidarität International (SI) ist die geeignete Organisationsform, um die Hilfe zu organisieren. Sie hat solche Projekte mit Partnern vor Ort bereits in mehreren Ländern realisiert.“ In Heilbronn werden Aktivisten neben Spenden u.a. medizinisches Material und Medikamente für Gaza sammeln.

Der MLPD-Kreisverband-Heilbronn beteiligte sich in diesem Jahr mehrfach an überparteilichen Protestaktionen gegen den Völkermord in Gaza. Die MLPD unterstützt die Forderung, dass Israel und die USA für den Wiederaufbau der Infrastruktur zahlen müssen.

