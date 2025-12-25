Internationales Jugendsymposium – Gemeinsam diskutieren, gemeinsam den Kampf stärken

Die Welt steht vor der Gefahr eines neuen imperialistischen Krieges. Kriege, Rassismus, Wehrpflichtgesetze und Aufrüstung treffen die Jugend direkt. Diese Bedingungen schaffen große Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, während die imperialistischen Mächte die Jugend für ihre eigenen Interessen instrumentalisieren.

Um den internationalen Jugendkampf gegen diese Angriffe zu stärken, unsere Erfahrungen zu teilen und gemeinsam die Zukunft zu organisieren, werden wir am 10. Januar 2026 in Berlin das Internationale Jugendsymposium durchführen – mit der Teilnahme von Vertreter*innen von Jugendorganisationen aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, Türkei-Kurdistan, Bangladesch, Nepal, den Philippinen, Zypern, Spanien, Irland, Kanada, Russland, Palästina und Tunesien.

Themen, die wir auf dem Symposium diskutieren werden:

DIE GEFAHR IMPERIALISTISCHER KRIEGE UND DIE JUGEND.

REGIONALE WIDERSTÄNDE UND DIE KAMPFERFAHRUNGEN DER JUGEND.

DIE HISTORISCHE ROLLE DER JUGEND IM ANTIIMPERIALISTISCHEN KAMPF.

DER INTERNATIONALE KAMPF UND DIE EINHEIT DER JUGEND.

Wir laden alle jungen Menschen ein, gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam den Kampf zu stärken und gemeinsam die Zukunft zu gewinnen!



Datum: 10. Januar 2026

Ort: Mehringhof – Berlin, Gneisenaustraße 2A, 10961 Berlin

Uhrzeit: 10 Uhr

Es lebe der gemeinsame Kampf der Jugend gegen den Imperialismus!

Hier gibt es den Flyer zum Symposium