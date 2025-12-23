Jetzt für den Silvestertisch bestellen!

So erklärte eine Leserin, dass ihr das Buch, mit den kämpferischen Beiträgen und der Absicht aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den Kampf für Freiheit und Frieden zu führen, in diesen Zeiten, mit der akuten Gefahr des Faschismus, einer Weltkriegsgefahr und einer begonnenen globalen Umweltkatastrophe, richtig Hoffnung gegeben habe. Ein anderer Leser meinte, dass das Buch den Geist der ersten Konferenz von Zimmerwald, an der Lenin persönlich teilgenommen hatte, und auf der ein eiserner Wille, dem gerade tobenden Ersten Weltkrieg ein großes „Nein“ entgegenzusetzen, zum Ausdruck kam, atmet.



Also ein Buch, das Hoffnung gibt: Hoffnung, dem Imperialismus diese Erde nicht zu überlassen. Dem Imperialismus, der die Menschheit in den Abgrund fahren wird. Ein Buch, das bei allen Differenzen der unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die im Rahmen der Konferenz in einem Klärungsprozess diskutiert wurden, die Einheit aller Teilnehmenden, für die Rettung der Erde und der Menschheit zu kämpfen, als Ziel propagiert. Hoffnung, positive Momente und Nachdenkliches – gerade jetzt, während der besinnlichen Tage bis zum Jahresende. Insofern ist dieses Buch auch ein ideales Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten – und es darf auf keinem Silvestertisch fehlen.

Deshalb hier noch einmal die Vertriebswege, wie und wo es erhältlich ist:

Das Buch kann beim Verlag Neuer Weg zum Einzelpreis von 17 Euro und mit den üblichen Sammelbesteller-Rabatten bezogen werden. Hier ist die E-Mail-Adresse: verlag@neuerweg.de



Es kann aber auch über die Horster Mitte in Gelsenkirchen bezogen werden. Dazu wird es bei der United Front, die es zusammen mit der Marxistisch-Leninistischen Gruppe Schweiz (MLGS) herausgibt, bestellt. Hier ist die E-Mail-Adresse: unitedfrontsecretariat@protonmail.com. Das Buch kann dann gegen Barzahlung in der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1c, 45899 Gelsenkirchen, abgeholt werden. Wichtig: Bitte bei Bestellung den Abholtermin vereinbaren! Bei zehn bestellten Exemplaren kostet das Einzelexemplar anstelle von 17 Euro 14 Euro. Es gibt also bei zehn Exemplaren 30 Euro Rabatt. Viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre!

Wer jetzt neugierig geworden ist: Hier gibt es die Schlussresolution der Konferenz.