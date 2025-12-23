Pakistan
Karachi: Breites Bündnis beim Klimamarsch 2025
Am Sonntag demonstrierten mehrere tausend Menschen in Karachi, der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Sindh, für entschiedene Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung. Aufgerufen hatte ein breites Bündnissen aus Gewerkschaften, Frauenorganisationen und Umweltinitiativen. Der Gewerkschaftsführer Nasir Mansoor erklärte, dass die Arbeiterklasse am stärksten vom Klimawandel betroffen sei, da sie aufgrund von Hitzewellen oder übermäßigen Regenfällen vertrieben werde oder sogar ihr Leben verliere. Er fügte hinzu, dass während vergangener Hitzewellen 70 Prozent der Todesopfer Mitglieder der Arbeiterklasse waren. Gefordert wurde, dass die fossilen Brennstoffe auslaufen müssen und der Busverkehr auf E-Busse umgestellt werden muss. Transparente mit "Es gibt keine Planet B" und "Die Ursache der Klimaerwärmung liegt im Lapitalismus und Feudalismus!" Auch Palästinaflaggen wurden geschwenkt.