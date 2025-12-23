Keine Schließung auf Raten, jetzt gemeinsamen Kampf organisieren!

Die Verbrenner-C-Klasse-Limousine wird noch in Südafrika (70.000 pro Jahr) und Bremen (max. 20.000) gebaut. Das sind ganz andere Stückzahlen als vor 20 Jahren, als noch über 300.000 in Sindelfingen, Bremen und Südafrika gebaut wurden.

Der GLC ist das neue Massenmodell der C-Klasse und die neue C-Elektro-Limousine wird in Kecskemét / Ungarn gebaut. Außerdem gehen 60.000 Verbrenner-GLC pro Jahr ab August 2027 nach Tuscaloosa und das Werk Bremen wurde schon häufiger mit Produktion auf Kosten der Kollegen in Südafrika ausgelastet.

Das sind alles gute Gründe, jetzt schon mal den gemeinsamen Kampf um jeden Arbeitsplatz zu organisieren und in den Betrieben auf Solidaritätsaktionen vorbereitet zu sein, sollte der Vorstand die Katze aus dem Sack lassen.