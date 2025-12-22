Minneapolis: Tausende fordern "Stop ICE!"

„Es ist kalt, die Menschen sind hungrig, unsere Wirtschaft leidet. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten sollten“, sagt ein Teilnehmer „Stattdessen müssen wir gegen maskierte Beamte kämpfen, die Menschen von der Straße holen. Das ist schrecklich. Was für eine Zeitverschwendung.“ Seit dem 1. Dezember wurden laut Angaben von Bundesbeamten im Rahmen der „Operation Metro Surge“ hier mehr als 670 Menschen festgenommen. Die Behörde gibt an, dass sie es auf die „schlimmsten der schlimmsten“ Menschen mit krimineller Vergangenheit abgesehen habe. Aktivisten sagen, dass auch Einwohner ohne jegliche Vorstrafen davon betroffen sind. Dagegen gibt es landesweit laufend Proteste.