Mit dem Fotobuch zum Barbershop

Beim gemütlichen Zusammensitzen an Weihnachten frage ich Ilse, ob das gut geklappt hat. Ilse: „Was glaubst du, was los war, als ich ihn abgeliefert habe. Er wurde freundlichst begrüßt. „Meister, was ist dir passiert, warst du wieder in Rojava?“ Willi: „nein, es war ein Fahrradunfall“. Ich erzähle Ilse, dass ich Willi ein Fotobuch geschenkt hatte über seine Zeit als Brigadist in Kobane, das war vor 10 Jahren. Damit geht er zum Barber, diskutiert mit ihm, er fragt nach deren Herkunft und wenns passt, packt er das Fotobuch aus. Beim Besuch davor kam er nach Hause und berichtete: „ da war heute was los beim Frisör, es sind Kurden aus Irak. Die haben sich gefreut, als ich von meinem Einsatz in Syrien berichtete, der ganze Betrieb hat diskutiert. Willi wurde herzlich verabschiedet, er ging nicht ohne den Hinweis auf die Internetseite „Medizin für Rojava“ und den Film „den Sieg sichern“ darin ist er ganz kurz darin zu sehen bein einbau von Fenstern. Liebe Grüße V MLPD Schwäbisch Hall