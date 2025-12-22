Opel: Es ist Aufbauzeit!

Wir hatten nicht mit so großem Interesse gerechnet. Viele Kollegen griffen nach dem schönen kleinen roten Büchlein, aber nicht alle hatten Geld dabei und nicht alle konnten Deutsch lesen. Acht Programme auf Deutsch und eins auf Farsi wurden gekauft. Außerdem noch zwei Rote Fahne Magazine und drei Probeexemplare. Leider hatten wir keine arabischen Programme, weil wir auf der Homepage der MLPD geschaut hatten und da stand nur Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Bestimmt hätten wir noch fünf arabische Programme verkauft. Jetzt wissen wir, dass es das auch gibt.



Das Angebot mit dem Parteiprogramm traf auf ein Bedürfnis, sich mal aus erster Hand über die MLPD zu informieren: „Im Betrieb wird so viel über die MLPD geredet, meistens schlecht. Jetzt lese ich mal euer Programm.“ Da die Leute, die schlecht über die MLPD reden, sich sonst nicht besonders beliebt machen, ist es doch interessant, was die MLPD selbst sagt. „Man denkt ja nicht nur am Jahresende darüber nach, wie das alles weitergehen soll. Das hier hat doch alles keine Zukunft mehr.“



„Doch, wir haben eine Zukunft, es gibt auch ein Gesellschaftssystem, das funktioniert: der echte Sozialismus!“ Ich kenne viele Kollegen seit Jahrzehnten und sie kennen uns. Sie wissen zu schätzen, dass wir immer gut informieren und immer an der Seite der Belegschaft stehen. Auch das ist ein Motiv, mal im Parteiprogramm nachzulesen, „was das Rezept dahinter ist“.



Wir hatten wie immer einen liebevoll und interessant gestalteten Ständer mit, der auch aufmerksam gelesen wurde. Nächstes Mal werden wir aber noch mehr die Entscheidung für die Organisierung in den Vordergrund rücken: Der beste Vorsatz für das neue Jahr – ich organisiere mich jetzt!