Brasilien
Postler streiken für neuen Tarifvertrag
Seit dem 16. Dezember streiken Postangestellte aus 12 der 36 regionalen Gewerkschaften, die neun der 26 Bundesstaaten Brasiliens abdecken, für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen und gegen einen „Umstrukturierungsplan” für das Unternehmen, den die Regierung Lula im November vorgelegt hat und der die Privatisierung beschleunigen wird. Am 23. Dezember werden die anderen Gewerkschaften Versammlungen abhalten, um über einen Beitritt zum Streik zu entscheiden. Die Beschäftigten von Correios in den größten Bundesstaaten Brasiliens, darunter São Paulo, Rio de Janeiro und Minas Gerais, befinden sich im Streik. Die Mitarbeiter von Correios fordern Lohnerhöhungen und eine Jahresendzulage, die als „Peru-Gutschein” bekannt ist.