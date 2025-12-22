Postler streiken für neuen Tarifvertrag

Der frühere Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) spricht sich dafür aus, die AfD nicht insgesamt als "Nazi-Partei" zu etikettieren. Er macht einen Unterschied zwischen der Gesamtpartei und "hochbedenklichen Strömungen" innerhalb der AfD, "alten NPD-Milieus". Dabei sind die modernen Faschisten genauso gefährlich, wenn nicht gar gefährlicher mit ihrer Demagogie, die ja oft nicht auf den ersten Blick zu durchschauen ist. Wenn Schily sagt, man müsse auf das eingehen, was die AfD sage, meint er nicht die dringend notwendigen Argumente in der antifaschistschen Aufklärungsarbeit. So käut er die Aussage von Trump wider, die "Fehler der früheren Bundeskanzlerin Merkel" in der Migrationspolitik trieben die Leute der AfD zu. Damit trägt er zur Verbreitung dieser Argumente bei. Die Öffnung der Grenzen für geflüchtete Menschen 2015, erreicht durch eine massenhafte fortschrittliche Flüchtlingsbewegung, gehörte gerade nicht zu Merkels Fehlern. Die AfD ist eine faschistische Partei und gehört verboten.