Schauspieler Uwe Kockisch verstorben

Der beliebte Schauspieler Uwe Kockisch ist vorgestern im Alter von 81 Jahren in Madrid, seinem Wohnort, gestorben. Bekannt wurde Kockisch vor allem als Commissario Guido Brunetti in der ARD‑Krimireihe „Donna Leon“ und als Stasi‑Offizier Hans Kupfer in der vielfach ausgezeichneten Serie „Weissensee“. Uwe Kockisch wurde am 31. Januar 1944 in Cottbus geboren. Nach einer Ausbildung zum Tagebaumaschinisten versuchte er 1961 gemeinsam mit Freunden, aus der DDR zu fliehen. Die Gruppe wurde festgenommen, Kockisch verbrachte mehrere Monate in Haft. Danach fand er am Theater in Cottbus erste Gelegenheitsarbeiten – als Bühnenarbeiter, Pförtner und Statist. Er studierte an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin und schloss sich anschließend dem Theater Cottbus an, später folgten Engagements in Karl‑Marx‑Stadt (Chemnitz). Die ARD zeigt heute Nacht um 0.30 Uhr den Brunetti-Film "Reiches Erbe".