Die Presseagentur dpa schrieb am 15.12.: „Ukraine-Verhandlungen: Bringt das Treffen in Berlin den Durchbruch?" Am 26.12. titelte die dpa: „Rückt der Frieden näher? Selenskyj will bald Trump treffen."

Tag für Tag werden wir in Atem gehalten: Durchbruch, Rückschritt, sind sie nett zueinander?

Dabei wird eine scheinbare Kleinigkeit meist gerne übersehen: Russland sitzt weder in Berlin noch bei dem eventuellen Treffen Trumps mit Selenskyj mit am Tisch. In schöner Regelmäßigkeit lehnt Russland wesentliche Punkte der „Verhandlungen" auf westlicher Seite bekanntlich ab.

Andererseits liest man von parallelen Gesprächen Russlands nur mit den USA, ohne EU und Ukraine.

Ich dachte immer ganz naiv, dass ich z. B. bei einem Autoverkauf erst dann ernsthaft von Verhandlungen sprechen kann, wenn ich mit dem Autoverkäufer auf dem Weg zu einer Einigung bin. Dass ich vorher meine Rechnungen durchgehe und mit meiner Frau spreche, da hätte ich nie gedacht, dass das einen schon fast zum Erfolg bringt.

Aber ich frage nach, vielleicht wird das in der Weltpolitik anders gesehen. Ich wende mich extra an die KI von Musk (Grok), was man denn allgemein unter Verhandlungen zur Beendigung von Kriegen versteht. Die Antwort lautet: „Unter Verhandlungen zur Beendigung eines Krieges versteht man diplomatische Gespräche zwischen den Kriegsparteien (Staaten, Regierungen oder bewaffneten Gruppen), die das Ziel haben, die Kampfhandlungen zu stoppen und idealerweise einen dauerhaften Frieden herzustellen."

Offenbar ist die Krise von NATO und EU schon so weit fortgeschritten, dass wir selbst eventuelle Annäherungen ihrer gegensätzlichen Positionen als grandiosen Erfolg feiern sollen. Auch wenn wir damit einem Waffenstillstand oder gar einem gerechten Frieden nicht messbar näher gekommen sind. Wie heißt es in der „Intentionale": „Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein!"