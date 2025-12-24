Studientag in München

MLPD und REBELL München laden ein zum Studientag am Dienstag, 6. Januar, von 9 Uhr bis 18.30 Uhr. Der Ort ist der Mütterladen Giesing, Rißbachstr. 12, München – Nähe U2 Silberhornstraße.

Wir verschaffen uns Durchblick in einer Zeit, in der die Imperialisten dazu übergehen, einen Dritten Weltkrieg vorzubereiten, und in der in den Medien eine bis dahin nicht gekannte Meinungsmanipulation stattfindet. Wie wendet man die dialektische Methode richtig an, und betrachtet die aktuelle Weltsituation allseitig?

Jugendliche und Einsteiger studieren gemeinsam die Broschüre „Schau hinter die Kulissen!“ (erhältlich für 1,50 Euro). Eine zweite Gruppe studiert den Jugendpolitischen Reader der MLPD (erhältlich für 7,50 Euro). Eine Zusammenfassung der Erfahrungen aus 40 Jahren zukunftsweisender Jugendarbeit.

Zu Beginn besteht die Möglichkeit, an einer Einfüh­rung ins wissenschaftliche Konspektieren teilzunehmen. Ablauf: vier Einheiten à eineinhalb Stunden, gemeinsame Pausen mit Sport und Spaziergang, Mittagessen von 13 Uhr bis 14.30 Uhr. Kosten für Raum und Essen: 4 Euro / 8 Euro / 12 Euro (erm., norm, soli)

Hier gibt es die Einladung als Flyer.



Hier gibt es die Einladung zum Silvesterfest der MLPD als Flyer.