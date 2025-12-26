+++ Eilmeldung +++ Eilmeldung

Studientage in Düsseldorf am 29. und 30. Dezember

Die Landesleitung NRW und die Kreisleitung Düsseldorf laden Kurzentschlosse herzlich zu Studientagen am 29.12 und 30.12 in der Landesgeschäftstelle in Düsseldorf ein. Beginn 9 Uhr, Ende 16:30 Uhr. Anmeldung: nrw@mlpd.de