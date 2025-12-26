Studientage in Düsseldorf am 29. und 30. Dezember

Hunderte Demonstranten versammelten sich am Samstag in Boulder im US-Bundesstaat Colorado, um ihre Unterstützung für das Nationale Zentrum für Atmosphärenforschung (NCAR) zu bekunden, dessen Schließung die Trump-Regierung angekündigt hat. Die Menge versammelte sich in der Nähe des David Skaggs Research Center, in dem sich Einrichtungen und Labore der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) befinden. Am Dienstagabend veröffentlichte Russ Vought, Haushaltsdirektor des Weißen Hauses, auf X, dass die Trump-Regierung die Organisation auflösen werde, bezeichnete sie als Zentrum des „Klimapanikmache“ und versprach, einen Teil ihrer Arbeit an andere Standorte zu verlagern. Die Entscheidung der Regierung löste heftige Reaktionen aus, unter anderem wegen der Bedeutung des Labors für die nationale und globale Wetterforschung. Die Regierung hat außerdem Dutzende von Mitarbeitern in den NOAA-Büros in Boulder entlassen und Hunderte Millionen Dollar an Bundesmitteln für den Klimaschutz, die für Colorado bestimmt waren, zurückgehalten oder gestrichen.
cpr.org