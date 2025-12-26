Albanien
Tirana: Tausende fordern Rücktritt der Rama-Regierung
Tausende Menschen versammelten sich am Montag in der albanischen Hauptstadt Tirana und forderten den Rücktritt von Premierminister Edi Rama wegen Korruptionsvorwürfen gegen seine Stellvertreterin Belinda Balluku. Bisher verhindert die Regieurngspartei die Aufhebung ihrer parlamentarische Immunität und damit die Strafverfolgung. Die politische Krise in dem Balkanstaat schwelt seit Wochen, seitdem die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft der Ministerin Balluku vorwirft, sich in wichtige staatliche Verträge eingemischt zu haben. Balluku wird zusammen mit mehreren anderen Beamten und privaten Unternehmen beschuldigt, öffentliche Ausschreibungen manipuliert zu haben, um bestimmte Unternehmen bei großen Infrastrukturprojekten, darunter die Großringstraße von Tirana und der Llogara-Tunnel, zu begünstigen.