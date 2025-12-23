UN-Sicherheitsrat tritt zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen
Trump eskaliert Auseinandersetzung mit Venezuela
Wegen der zunehmenden Eskalation zwischen den USA und Venezuela tritt der UN-Sicherheitsrat heute Abend zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die venezolanische Regierung hatte das Treffen mit Unterstützung Russlands und Chinas beantragt. Im Antrag zur Dringlichkeitssitzung ist die Rede von „andauernden Aggressionen der USA“. Trump drängt den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, zurückzutreten und nach Russland ins Exil zugehen. Treump werde „Boote sprengen, bis Maduro kapituliert“sagte die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, laut Vanity Fair. Am Sonntag ist der Öltanker Bella 1 von US-Einheiten nahe der venezolanischen Küste angegangen worden.