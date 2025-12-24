Jeff Landry zum Sondergesandten für die Insel ernannt
Trump greift nach Grönland
US-Präsident Trump hat die bei seinem Amtsantritt geäußerten Interessen an Grönland erneut kundgetan und zwar verschärft. Es ist wirklich eine neue Nummer, dass die Annexion einer Insel angekündigt wird, die zum Staatsgebiet eines NATO-Partners der USA gehört. Amerika brauche Grönland für die nationale Sicherheit, sagte Trump am Montag während einer Pressekonferenz in Florida. Am Sonntag hatte Trump die Attacke verschärft, indem er den faschistischen Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, als Sondergesandten für Grönland ernannte. Der dankte dem Präsidenten auf der Plattform X und schrieb: „Es ist mir eine Ehre, Ihnen in diesem Ehrenamt zu dienen, um Grönland zu einem Teil der USA zu machen.“ Rote Fahne News wird weiter berichten.