Ukraine: Hunderttausende Haushalte ohne Strom und Heizung

Russlands Militär griff in der Nacht mit fast 500 Drohnen und 40 Raketen unter anderem Energie-Infrastruktur und Wohnhäusr an. Im ganzen Land herrschte Luftalarm.Zwei Menschen starben, über 30 wurden verletzt. Auch zahlreiche Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen sind betroffen. Die Angriffe reichten so weit in den Westen, dass Polen vorübergehend die Flughäfen Rzeszow und Lublin schloss. Verschiedene Medien berichten gleichzeitig, dass ukrainische Soldaten russische Truppen in Kupjansk zurückgedrängt hätten.

Unterdessen entwickelt sich im Vorfeld des Treffens von Selenskyj und Trump heute in Florida (21 Uhr MEZ) hektische Diplomatie, u.a. zwischen EU-Kommisionspräsidentin Ursula von der Leyen gemeinsam mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs und Selenskyj.

Die ukrainische Bevölkerung will Frieden. Auch in Russland wächst die Kriegsmüdigkeit. Den Menschen in beiden Ländern, auf deren Rücken der unmenschliche von beiden Seiten ungerechte Krieg ausgetragen wird, gehört die Solidarität der Friedensbewegung und aller friedliebenden Menschen.

Sofortige Waffenruhe!

Der Ukrainekrieg muss ein Ende haben!