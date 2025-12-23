Russland / Ukraine

Umweltkatastrophe durch kriegsbedingte Zechenflutungen

Eine ukrainische Wirtschaftsanalyse zu Kriegsfolgen im Donbass berichtet von einer „Überflutung von 79 stillgelegten Bergwerken, die zu einer Grundwasser- und Bodenverseuchung auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratkilometern geführt hat. Ökologen schätzen, dass die Umweltsanierung in den betroffenen Gebieten bis zu einem Jahrhundert dauern könnte.“ 

 

 