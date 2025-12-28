Dringlichkeitssitzung
UN-Sicherheitsrat tagt zu Israels Anerkennung von Somaliland
Der UN-Sicherheitsrat kommt zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, weil Israel das ostafrikanische Somaliland als unabhängigen Staat anerkannt hat. Israels Anerkennung ist bislang die einzige eines UN-Mitgliedsstaats. Somaliland ist eine von Somalia abgespaltene Region mit nur wenigen Millionen zumeist muslimischen Einwohnern. Vor der Dringlichkeitssitzung warnten 21 überwiegend muslimische Länder vor "schwerwiegenden Folgen" für "den Frieden und die Sicherheit am Horn von Afrika und im Roten Meer". Der teuflische Plan hinter der Anerkennung von Somaliland durch Israel ist, dass die Netanjahu-Regierung Palästinenserinnen und Palästinenser vollends aus dem Gaza-Streifen vertreiben und nach Somaliland "umsiedeln" will. Somaliland lehnt diesen Plan bisher ab.