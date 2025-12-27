United Front zu wichtigen internationalen Events in den letzten Wochen

Die in dem Infobrief enthaltenen Informationen über die Dokumentation der Zimmerwaldkonferenz 2.0 haben wir auf Rote Fahne News vor ein paar Tagen veröffentlicht. Heute dokumentieren wir noch die Informationen über drei wichtige internationale Events in den letzten Wochen, die von der United Front unterstützt wurden:

Die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz

Die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz hat vom 20. bis 24. November 2025 erfolgreich in Pune in Indien statt gefunden. Ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit Delegationen aus insgesamt elf Ländern plus externe Delegierte aus drei Ländern waren aktiv dabei. Sehr bemerkenswert war die Teilnahme zahlreicher aktiver indischer Automobilarbeiter aus den wesentlichen Autokonzernen und Zuliefer-Betrieben. Trotz der der Beschlusslage entsprechender Bemühungen konnten nur wenige Organisationen der United Front Automobilarbeiter mobilisieren. Die Schlussresolution gibt es in einigen Sprachen auf der Homepage der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung.

2. Internationales Theoretisches Seminar der Weltfrauen

Das 2. internationale Theoretische Seminar der Weltfrauen fand vom 27.-29.11.25 in Kathmandu, Nepal unter dem Motto „Wege und Strategien zur Befreiung der Frau – Wie besiegen wir den Imperialismus?!“ mit großem Erfolg statt. 325 Frauen aus 28 Ländern von vier Kontinenten reisten an. Die Teilnehmerinnen des Seminars waren Basis-Vertreterinnen aus Frauen-, Arbeiter-, Jugend-, Gewerkschafts-, Studenten-, Umwelt- und Friedensbewegung, Parteien und überparteilichen Selbstorganisationen. Dabei waren über 200 Teilnehmerinnen aus 150 Distrikten Nepals. Ein Vorbild für die heute so notwendige Stärkung der weltweiten kämpferischen Frauenbewegung.

Die Schlussresolution „Nehmen wir die Herausforderung der Zeit an, gehen wir vorwärts als eine gesellschaftsverändernde Kraft!“ und weitere Berichte in vielen Sprachen sind zu finden unter https://worldwomensconference.org

Gemeinsame Delegation zur COP 30 in Belém, Brasilien

Und die gemeinsame Delegation zur COP 30 in Belém, Brasilien im Rahmen des internationalen Umweltkampftags. Während bei den letzten beiden Konferenzen die United Front eine der ganz wenigen war, die im Protest gegen die offizielle Konferenz auftrat, war in Brasilien wieder ein breiter alternativer Gipfel organisiert. Unsere Freundinnen und Freunde knüpften bemerkenswert zahlreiche Kontakte in vielen Ländern der Erde, sowohl beim »Gipfel der Völker«, bei einem Arbeiterkongress, bei der Demonstration mit Zehntausenden und in zahlreichen Einzelgesprächen. Ihr findet beeindruckende Bilder und Videos auf der Homepage der Umweltgewerkschaft - v.a. in Deutsch, gibt aber einen sehr guten Einblick: https://umweltgewerkschaft.org/de/