Weihnachtsgrüße aus Halle

"Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur ein einziges Mal gegeben, und nutzen soll man es so, daß einen die Schande einer niederträchtigen und kleinlichen Vergangenheit nicht brennt, und daß man sterbend sagen kann: Mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten in der Welt, dem Kampf um die Befreiung der Menschheit gewidmet." (Nikolai Alexejewitsch Ostrowski, 1904-1936)

Schöne, erholsame und besinnliche Feiertage (soweit es die Dienst- und Arbeitszeiten zulassen) wünsche ich allen Leserinnen und Lesern sowie Freunden und Genossinnen und Genossen von Rote Fahne News, Euren Familien und allen guten Menschen auf der Welt.

Herzliche Grüße

Frank, Straßenbahnfahrer aus Halle

PS: Einen Finger können sie brechen. Aber fünf Finger sind eine Faust. Die Sache des Sozialismus wird siegen!