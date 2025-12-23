Deutschland
Welle von Durchsuchungen gegen Revolutionäre aus der Türkei
Am 18. Dezember 2025 führte die deutsche Polizei in mehreren Städten gleichzeitig Durchsuchungen durch, darunter am Sitz der Vereinigung für Grundrechte und Grundfreiheiten in Köln sowie in fünf Wohnungen.
Diese Maßnahmen wurden vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) sowie vom Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts Frankfurt/M. (OLG) gemäß den §§ 129a und 129b des deutschen Strafgesetzbuches angeordnet.
Den Betroffenen wird die Bildung einer angeblichen "ausländischen terroristischen Vereinigung" vorgeworfen. Bei den Razzien in Köln wurden mehrere Anwesende im Zuge der Durchsuchung zeitweise festgenommen. (https://secoursrouge.org)