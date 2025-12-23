Welle von Durchsuchungen gegen Revolutionäre aus der Türkei

Diese Maßnahmen wurden vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) sowie vom Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts Frankfurt/M. (OLG) gemäß den §§ 129a und 129b des deutschen Strafgesetzbuches angeordnet.



Den Betroffenen wird die Bildung einer angeblichen "ausländischen terroristischen Vereinigung" vorgeworfen. Bei den Razzien in Köln wurden mehrere Anwesende im Zuge der Durchsuchung zeitweise festgenommen. (https://secoursrouge.org)