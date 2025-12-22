Zeit für grundlegende Diskussionen über die proletarische Pädagogik

Wir freuen uns sehr über den Besuch von Lisa Gärtner, Jugendpolitische Sprecherin des ZK der MLPD am Samstag, 27. Dezember, von 16 Uhr bis 18 Uhr. Sie spricht zum Thema „Der Drahtseilakt der bürgerlichen Pädagogik“ aus dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel.



Lisa Gärtner sagt über sich selbst: „Rebellion ist gerechtfertigt – dem Volke dienen! Das sind wesentliche Losungen in unserer Jugendarbeit, für die ich mich einsetze. Die Jugend hat mehr verdient, als der Kapitalismus ihr zu bieten hat. Deshalb ist der Kampf um den echten Sozialismus an der Tagesordnung!“ Veranstaltungsort ist das Zentrum von Solidarität International in der Flurstraße 31, 47057 Duisburg-Neudorf.