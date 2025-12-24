Zwei Webseiten, ein Buch und der gespeicherte Livestream auf Youtube in 21 Sprachen
Zimmerwald 2.0: Ein ganzes Dokumentations-Ensemble
In einem Info-Brief an die Mitglieder der Internationalen Antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung (United Front) machen deren Co-Präsidentinnen Monika Gärtner-Engel und Edithluz Irene Castro Muñoz auf das Dokumentations-Ensemble zur Konferenz Zimmerwald 2.0 aufmerksam.
Ruhige Feier- und arbeitsfreie Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind doch wunderbar geeignet, sich mit dieser multimedialen Präsentation zu beschäftigen.
Auf der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin am 11. Januar 2026 werden Aktivisten der United Front mit der Resolution der Zimmerwaldkonferenz 2.0 auftreten und für Buch und Film werben. Die Schlussresolution dieser bedeutsamen zukunftsweisenden Konferenz gehört unbedingt auf die größte Manifestation für den Sozialismus, die es in Europa gibt!
Drei Bestandteile der Dokumentation
- Die Webseiten. Die Schlussresolution und weitere Dokumente, Fotos und Videos stehen auf den beiden Webseiten https://united-front.info und https://zimmerwald-conference-2-0.info zur Verfügung.
- Das Buch. Zimmerwald 1.0 war ein bedeutender Schritt und schrieb Geschichte. Und heute? 110 Jahre später wachsen die Gefahren von Faschismus und Krieg. Zimmerwald 2.0. ist ein neuer Anlauf der kontroversen Diskussion – und der Einigung im Engagement gegen Faschismus und Krieg. Im September 2025 kommen 403 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 34 Ländern zusammen, um ihre Friedenskräfte zu bündeln, trotz vieler Differenzen in der Weltanschauung. Diese werden nicht unter den Teppich gekehrt, aber auch nicht zum Hindernis für die gemeinsame Tat.
So kann man das Buch erwerben
- Beim Verlag Neuer Weg zum Einzelpreis von 17 Euro - verlag@neuerweg.de. Mit Sammelbesteller-Rabatt
- In der Horster Mitte in Gelsenkirchen, Schmalhorststraße 1c, direkt abholen. Vorher bei der United Front - unitedfrontsecretariat@protonmail.com - bestellen. Abholtermin vereinbaren. Geld für Barzahlung herrichten. Bei zehn bestellten Exemplaren kostet das Einzelexemplar anstelle von 17 Euro 14 Euro. Summa summarum 30 Euro Rabatt.
Es ist die Videodokumentation mit dem Titel Zimmerwald conference 2.0 in Zürich 2025 und zu finden auf dem Youtube Kanal der United Front. Sie hat vier Teile (Begrüßung und Einleitung und alle drei Themenblöcke) und ist als 4-teilige Playlist schnell auffindbar, was man sehen möchte.
Lasst euch diese Dokumente eines Ereignisses mit langfristiger Bedeutung vor allem bezogen auf die Bündnisarbeit gegen Faschismus und Krieg nicht entgehen!