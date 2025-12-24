Zimmerwald 2.0: Ein ganzes Dokumentations-Ensemble

Ruhige Feier- und arbeitsfreie Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind doch wunderbar geeignet, sich mit dieser multimedialen Präsentation zu beschäftigen.

Auf der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin am 11. Januar 2026 werden Aktivisten der United Front mit der Resolution der Zimmerwaldkonferenz 2.0 auftreten und für Buch und Film werben. Die Schlussresolution dieser bedeutsamen zukunftsweisenden Konferenz gehört unbedingt auf die größte Manifestation für den Sozialismus, die es in Europa gibt!

Drei Bestandteile der Dokumentation