Indien
200.000 Gig-Worker streiken für bessere Arbeitsbedingungen
Am 31. Dezember 2025 beteiligten sich über 200.000 Gig-Worker (Lieferfahrer) in ganz Indien an einem landesweiten Streik und meldeten sich von den großen Liefer- und Quick-Commerce-Plattformen ab. Der Streik, der um 7 Uhr morgens begann und bis Mitternacht andauerte, wurde organisiert, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die Aktion folgte auf einen ähnlichen Protest am 25. Dezember und führte zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Lieferung von Lebensmitteln und Paketen, insbesondere in Großstädten. Der Streik wurde von nationalen Gewerkschaften koordiniert, darunter die Indian Federation of App-based Transport Workers (IFAT) und die Gig and Platform Service Workers Union (GIPSWU). Die Gewerkschaften fordern u.a. einen monatlichen Mindestlohn von 40.000 Rupien, die Abschaffung des 10-Minuten-Lieferungssystems und den Zugang zu Sozialversicherungsleistungen.