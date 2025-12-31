Allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch und herzliche kämpferische Grüße zum neuen Jahr!

Die Menschen in Australien gedenken dabei heute auch der Opfer des antisemitisch-faschistischen Terroranschlags vom 14. Dezember 2025. Zwei Attentäter haben am Bondi Beach beim jüdischen Lichterfest Chanukka 15 Menschen ermordet. Ein syrischer Migrant hat einen der Attentäter überwältigt und verhindert, dass es noch viel mehr Todesopfer gab. In Deutschland sind große Silvesterfeiern unter anderem am Brandenburger Tor in Berlin, am Hamburger Hafen und in München angekündigt.

Und Highlights sind natürlich landauf landab die Silvesterfeiern von MLPD, REBELL und Freunden unter dem Motto "Zusammen kämpfen, zusammen feiern". Mit festlichem Mitbringbüffet, kulturellen Beiträgen, Mitternachtsansprache und Tanz bis in den Morgen begehen wir den Jahreswechsel.

Hier auf mlpd.de findet man Uhrzeiten und Locations

Es wird fröhlich zugehen und nachdenklich. Wir leben in sehr bewegten Zeiten. Wir haben im Wettlauf mit der Zeit eine Welt zu gewinnen, eine Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, denn die Menschheit will nicht in der kapitalistischen Barbarei untergehen. Wir gehen mit Mut, Zuversicht, internationalistisch und solidarisch ins neue Jahr.

Morgen geht die Sonne schon wieder eine Minute später unter als heute und bei einem Neujahrs-Spaziergang kann man weitere Energie tanken. Alles Gute und vergesst nicht die Berichte und Korrespondenzen über die Silvesterfeste von MLPD, REBELL, Rotfüchsen und Freunden. Wer es morgen schon schafft, kommt am 1. Januar auf Rote Fahne News, aber am Freitag und Samstag eingehende Korrespondenzen kommen natürlich auch noch dran.