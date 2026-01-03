Chile
Atacama: Streik in der Mantoverde Kupfermine
Hunderte Bergleute traten am Freitag in der Kupfer- und Goldmine Mantoverde von Capstone Copper im Norden Chiles in den Streik, nachdem die Verhandlungen zwischen der wichtigsten Gewerkschaft und dem Unternehmen über neue Arbeitsverträge gescheitert waren. Die Gewerkschaft erklärte, ihre 645 Mitglieder hätten den Streik um 8 Uhr Ortszeit (11 Uhr GMT) begonnen, nachdem am späten Donnerstag keine Einigung über die Gewerkschaftsforderungen erzielt worden war. Chile ist der weltweit größte Kupferproduzent, und der Streik kommt zu einer Zeit, in der die weltweiten Kupferpreise auf Rekordhöhen gestiegen sind. Die streikenden Arbeiter machen etwa die Hälfte der Beschäftigten der Mine und 22 % der Gesamtbelegschaft des Unternehmens aus.