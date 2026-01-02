Aufbruchstimmung in Mannheim

Wir genossen ein tolles vielseitiges Buffet und ein Kulturprogramm, das erste Sahne war. Es riss alle mit und zauberte vielen ein Strahlen ins Gesicht. Hier ein paar Highlights: Eine sehr souveräne Moderation durch einen Rebellen und einen Rotfuchs; ansprechend gestaltete Eintrittskarten durch eine Modedesignerin, das bereits erwähnte tolle Buffet; Bella Ciao, ergänzt mit zwei italienischen Strophen als Auftaktlied; die Übergabe eines Überraschungsgeschenkes durch einen Karlsruher Genossen an den Rhein-Neckar-Kreis als Freundschaftsgabe: einen Automotorkolben als Souvenir gestaltet und fachkundig für Laien anschaulich erläutert; die Tombola mit interessanten Preisen für „Gaza-muss-leben“; ein Schätzspiel mit Erbsen von den Rotfüchsen aus Karlsruhe; eine badensische, leicht frivole Mundartgeschichte, vorgetragen durch einen Karlsruher und eine weitere lustige Mundartgeschichte zum bedeutungsschweren Inhalt des Wortes „ebbes“ mit einer ernsten Schlusspointe durch einen Heidelberger. Alle freuten sich über 342 Euro Spenden für die MLPD und 370 Euro für den Solidaritätspakt mit Al Awda in Gaza.

Danach das Gedicht von Heinrich Heine: „Deutschland ein Wintermärchen“, dann ein kleines Rätsel mit kleinen Geschenken als Belohnung. Es folgten das bekannte Antikriegs-Lied „Ich bin Soldat“; Tanz, ein Tanzspiel und als abschließender Höhepunkt eine kurze, angriffslustige Silvesterrede der MLPD mit dem gemeinsamen Singen der Internationale. Anschließend an die herzlichen Umarmungen Kuchen und Geburtsständchen für ein Ludwigshafener Urgestein, der zur Jahreswende 73 geworden ist, Tanz und Ausklang.

In Heidelberg gab es noch eine festliche Fortsetzung: Kurdische Nachbarn hatten uns zu einem weiteren leckeren Essen und Halai-Tanzen eingeladen. Mit Biji Berxwedana Kurdistane (Es lebe der Widerstand von Kurdistan) fand auch dies dann seinen Abschluss.