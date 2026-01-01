Ausgelassene Silvesterfeier in der Horster Mitte in Gelsenkirchen

Die ganze Feier strahlte den Geist von Mut und Zuversicht, den Geist der Solidarität aus. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgelassen getanzt zur internationalen Musik der Liveband „1000 Feuer“ und der DJ`s Carsten, Carsten und Jens. Das unglaublich vielfältige Büffet war eine sehr schmackhafter Grundlage für einen ausgelassenen Abend, von vielen Händen aus den Orten liebevoll vor- und zubereitet.

Das neue Jahr wurde vielsprachig begrüßt - die Besucherinnen und Besucher repräsentierten über 20 Nationalitäten. Dann die Internationale und der Neujahrs-Walzer. Draußen gab es ein Feuerwerk aus der ganzen Nachbarschaft zu bestaunen. Der Jugendverband Rebell warb für die weitere Unterstützung von „Palästina muss leben!“ und für die traditionell im Januar stattfindenden Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstrationen für den Sozialismus in Berlin und Gelsenkirchen.

Mit Mut und Zuversicht den sterbenden Kapitalismus retten? Nicht mit uns! Wir stehen für eine Solidarität mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten auf der ganzen Welt, der Solidarität unter der Arbeiterklasse und vor allem auch der Solidarität mit dem dem Freiheitskampf der Palästinenser. Ganz im Gegensatz zum Missbrauch der Solidarität durch die Regierung von Kanzler Merz im Sinne einer Solidarität mit der faschistischen Netanjanu-Regierung in Israel oder mit der NATO im Ukrainekrieg.

Das war auch ein wichtiger Punkt in der Ansprache von Stefan Engel, dem Leiter des theoretischen Organs der MLPD, des Revolutionären Weg. Im Kampf gegen Faschismus, Weltkriegsgefahr und Zerstörung menschlicher Lebensgrundlagen stehen wir 2026 vor großen Herausforderungen, denen wir mit klarem Kopf im gemeinsamen Kampf und beim gemeinsamen Feiern auch im nächsten Jahr einen großen Schritt näher kommen werden.